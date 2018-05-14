В Красноярске насмерть сбили женщину (видео)

Сегодня около полудня на перекрестке улиц Мичурина и Московская в Красноярске на пешеходном переходе иномарка сбила женщину. От удара она скончалась на месте.

Видеозапись происшествия появилась в социальной сети. На ней видно, что дорогу на красный свет переходили двое — мужчина и женщина. Другие пешеходы остались ждать разрешающего сигнала светофора. Мужчина уже успел перейти проезжую часть, когда на перекресток на высокой скорости выехала белая иномарка. Видя ее приближение, женщина-пешеход попыталась ускорить шаг, но была сбита.

Материалы по теме Пешеходы-нарушители спровоцировали ДТП на правобережье Красноярска (видео)

В ГИБДД сообщили, что женщина скончалась на месте происшествия. В дорожной полиции подтвердили, что, по предварительным данным, она пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сейчас на месте работает экипаж ДПС, который выясняет все обстоятельства происшествия.

Отметим, похожее ДТП произошло на этом же перекрестке в феврале 2017 года. Тогда молодой водитель Mitsubishi сбил 48-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.