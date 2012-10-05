Регбисты «Енисей-СТМ» завоевали первый в истории «золотой щит»

13 мая в столице Шотландии Эдинбурге красноярские регбийные гранды — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» встретились в финале Европейского Кубка «Континентальный Щит» и сразились за первый европейский клубный трофей для России.

Матч проходил под дождем. На трибунах присутствовали чиновники EPCR (организация, проводящая еврокубки), среди которых — ее главный директор Саймон Хэллидэй.

Уже с первых минут «тяжелая машина» атаковала зачетную зону «Красного Яра», но в считанных метрах допустила ошибку. Это лишь ненадолго отсрочило «взятие города» соперника. На 10 минуте Антон Рудой открыл счет попыткой, Юрий Кушнарев успешно реализовал — 7:0. На пятнадцатой минуте «Красный Яр» ответил тем же, вот только реализации не последовало. В первом тайме бьющий «Енисей-СТМ» закрепил отрыв своей команды тремя штрафными, а флай-хав «Красного Яра» пробил пенальти. На перерыв команды ушли при счете 19:8.

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Во втором тайме «Енисей-СТМ» показал, почему всё же является лучшей командой в стране. «Сибтяжмашевцы» организовали еще две попытки — авторами стали Максим Гаргалык и вновь Антон Рудой. Юрий Кушнарев успешно отработал реализации и пробил очередной штрафной, а Рамиль Гайсин отправил в ворота оппонентов дроп-гол. Финальный счет матча — 36:8 в пользу «Енисей-СТМ».

Александр Первухин, председатель тренерского совета, прокомментировал победу своей команды.