В Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

11 мая в Красноярске прошли матчи третьего тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса».

В дивизионе «А» команда «Бриз» переиграла «Ермака» — 4:0, «КрайДЭО» разгромил «РиноСервис» — 12:3, третий матч между «ВСНК» и «КрасЦементом» был перенесён и состоится позже.

«Очень устал, игра получилась невероятно выматывающей. Каждый из нас отработал за двоих, начиная от вратаря. Неважно, кто забил и отдал, все молодцы. Мы рады победе, но понимаем, что вся борьба впереди. Матч с „КрайДЭО“ многое покажет. Мы стали сильнее, соперники точно также выросли, предсказать, как сложится дальше, сейчас невозможно», — поделился впечатлениями от игры Владислав Орлов из команды «Бриз».

В дивизионе «В» «НордСтар» победил PegasFly — 3:2, «Сборная госслужащих» с минимальным счётом переиграла «Стальмонтаж» — 6:5, а «Зенит» оказался сильнее «СУЭКа» — 5:3.

«Мы очень серьёзно готовились к этому матчу, понимали, что игра будет невероятно сложной, тем приятнее победа. Не считаю себя героем абсолютно, мои мячи — заслуга всех ребят. Жаль, в первом туре победу не удалось одержать, но и так идём нормально. Мне турнир очень нравится, приятно, что он освещается, можно в интернете о матчах почитать, фото посмотреть, в общем, всё на высоком уровне», — рассказал игрок команды «НордСтар» Александр Бугров.

В дивизионе «С» «Красфарма» уступила «Рич Фэмили» — 1:3, «КГНП» и «Акватерм» голов не забили — 0:0, «Радиосвязь» одержала победу над «Эльдорадо» — 3:2.

«Тяжко было. Встали сзади, пытались исключить ошибки, ребят отсутствующих очень не хватало. Штрафные я раньше постоянно отрабатывал, пригодилось. Соперник очень понравился. Тренер у них хороший, знаю его. В общем, победа вышла трудовой, но от того ещё более ценной», — подвел итог игры Денис Ануфирев из команды «Рич Фэмили».

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play