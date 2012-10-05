В красноярских многоэтажках заменят 200 лифтов

Красноярская ГУК «Жилфонд» разработала программу по замене изношенных лифтовых кабин в домах, находящихся в управлении компании. В 2017 году планируется обновить 200 лифтов. Обновленные кабины будут выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, устойчивым к воздействию огня и механическим повреждениям.

На сегодняшний день специалисты Городской управляющей компании составляют перечень домов, в которых будет проводиться замена. Степень изношенности кабины лифта и необходимость её замены установит специальная комиссия, сформированная из специалистов ГУК «Жилфонд» и специализированных организаций, выполняющих обслуживание лифтов.