«Норникель» поддержит проекты социальных предпринимателей

Пять бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства, направленные на поддержку социальных проблем регионов, получат поддержку компании «Норникель».

Развитие социального предпринимательства является компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей». Компания третий год реализует программу развития социального предпринимательства в Норильске и Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края, а также в Мончегорске и Печенгском районе Мурманской области. В этом году на поддержку выделено 11,5 млн рублей в виде беспроцентных возвратных кредитов, которые предприниматели должны будет вернуть в течение двух лет.

«Количество проектов и динамика программы развития социального предпринимательства радуют. У нас первый социальный предприниматель уже вернул полученный от компании заем. Это говорит о том, что механизм работает. Среди представленных проектов есть интересные и важные. Значим и интерес аудитории. Задают вопросы — значит, проект цепляет, значит, проблема есть. Ведь проекты как раз и рождаются как ответ на существующую проблему», — отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

В Норильске и Мончегорске на инвестиционных сессиях были представлены 12 бизнес-проектов, защите которых предшествовал курс «Социальное предпринимательство». Он состоял из четырех обучающих сессий, участники которых прошли весь путь от бизнес-идеи до готового проекта от наставников-бизнесменов и членов Клуба социальных предпринимателей, созданного два года назад в Норильске и Мурманской области. Его члены могут получать консультационную помощь, поддержку, находить партнеров и привлекать необходимые ресурсы. Около ста слушателей познакомились с основами создания, ведения и продвижения социального бизнеса.

В результате развития социального предпринимательства в Норильске ателье-студия «Лайм» запустит курсы по швейному делу и конструированию одежды, в Мончегорске откроется экскурсионное бюро, а в Печенгском районе появятся полезная для здоровья соляная пещера и Центр поддержки и укрепления семьи.

Часть проектов по итогам обучающего курса стартует без финансовой поддержки компании. Одним из таких проектов в этом году стал проект «Детский технопарк «Юные Эйнштейны» в Норильске. С начала старта программы было поддержано 14 социальных бизнес-проектов на сумму 56,5 млн рублей.

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В этом году социальные проекты «Норникеля» заслужили высокую оценку на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016» . Компания заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства». Награду Александр Шохин вручил старшему вице-президенту компании Ларисе Зельковой. По ее словам, социальное предпринимательство — это новые возможности для развития как городов, так и их жителей. Компания поддерживает проекты, которые приносят минимальную выгоду предпринимателю, но помогают сделать жизнь окружающих удобнее и ярче.