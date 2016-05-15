В России рекордно сократилось количество фирм-однодневок

Российские чиновники обсуждают результаты и перспективы борьбы с фирмами-однодневками. За последние годы государство достигло значительных успехов в этой сфере — по данным на начало 2017 года, число потенциально неблагонадежных фирм сократилось на 250 % и упало до 700 тысяч по сравнению с данными на февраль 2015.

В 2016 ФНС исключила из Госреестра рекордное количество организаций — 634,5 тысяч, большая часть из них могла быть использована с преступными целями — для незаконного вывода наличности. По словам сотрудников налоговой, добиться прорыва позволил запуск АСК НДС-2 — автоматизированной системы контроля за уплатой НДС, обнаруживающей любые нарушения в цепочке уплаты налогов. Эффективность решения арбитражных споров в пользу налоговой по доначислениям за работу с фирмами-однодневками возросла до 80 %.

«Работать действительно стало сложнее. Если раньше одна фирма существовала до 3 лет, успешно прокручивая и обналичивая деньги, то теперь приходится открывать новую каждый квартал. Если до этого налоговики уличили в недостоверности сведений, то три года не сможешь ничего зарегистрировать. К действиям фискалов добавился банковский контроль. Теперь требуют доказательств реальности работы компании. Банки устанавливают квоту на уплату налогов — от 0.5 до 1 % от оборота, иначе грозятся закрыть счет. Также банкиры стали сами проверять компании на фиктивность, чуть что — сразу блокируют средства. Благодаря этому и цена на услуги по „обналичке“ сейчас доходит до 12 %. Что касается ФНС, то меня уже два раза за последние три месяца вызывали для беседы в частном порядке: рассказывали, что мы теперь у них как на ладони», — выразил мнение по поводу сложившейся ситуации пожелавший остаться анонимным руководитель фирмы.

По прогнозу эксперта в сфере защиты бизнеса и налоговой оптимизации Владимира Турова (Москва), в 2017-м году число неблагонадежных организаций будет активно стремиться к нулю.

«С июля ФНС запустит АИС „Налог-3“ — объединенную базу информации по выплатам налогов, страховых взносов и таможенных сборов. Она откроет практически безграничные возможности для фискалов в плане обнаружения „однодневок“. Любая серая схема будет раскрыта ими во время штатной камеральной проверки, что неизбежно приведёт к доначислениям. Арбитражные споры по этим вопросам выиграть сейчас очень сложно, а значит — придётся платить. Так что иметь полностью легальный бизнес будет не просто безопасно, но ещё и выгодно», — отметил специалист.

Как законно оптимизировать налоги, защитить свои активы от банковского, полицейского и налогового произвола, Владимир Туров расскажет на семинаре «Как законно снизить налоги и сохранить активы в условиях 2017 года», который состоится 22-23 мая в Красноярске. Подробности можно узнать по телефону 8-800-500-58-07 или на сайте.