Красноярского пристава приговорили к семи годам за взятку и мошенничество

В Красноярске судебного пристава-исполнителя признали виновным в мошенничестве и получении взяток и приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по краю, пристав получил 60 тыс. рублей за незаконные действия, выполнить которые он даже не мог, — за окончание двух исполнительных производств и отмену ограничений на выезд из страны. В действительности эти дела были в ведении другого пристава, а ограничений на выезд и вовсе не было.

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Также пристава уличили в получении взятки в размере 100 тыс. рублей за взыскание задолженности по другому исполнительному производству.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Тем не менее, суд вынес строгий приговор. Решение суда в законную силу еще не вступило.