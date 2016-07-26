Футболисты «Енисея» поборются за выход в премьер-лигу

Красноярская футбольная команда «Енисей» впервые в своей истории сыграет в стыковых матчах за право выхода в российскую премьер-лигу.

В последней домашней игре этого сезона «Енисей» одержал победу над «Тюменью», закрепившись на третьем месте турнирной таблицы, тогда как его конкурент, «Тамбов», потерял очки в матче с «Нефтехимиком» и опустился на пятую строчку. Впереди у красноярцев еще один выездной матч против «Нефтехимика».

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За тур до окончания первенства ФНЛ два первых места в турнирной таблице занимают «Динамо-Москва» и «Тосно». Они автоматически выходят в премьер-игу. Команды, занявшие третье и четвертое места — «Енисей» и «СКА-Хабаровск» — сыграют с командами, финишировавшими на 13 и 14 строчках таблицы премьер-лиги. Соперниками красноярцев могут стать пять команд: «Оренбург», тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».

Стыковые матчи «Енисей» проведет 25 и 28 мая — соответственно дома и на выезде.