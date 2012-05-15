«Задержали на целый день»: самолет в Турцию улетит из Красноярска на 18 часов позже

Красноярцы полетят в Анталью после 18-часового ожидания, сообщили 15 мая пассажиры рейса авиакомпании Pegas Fly.

Чартерный рейс самолетом Boeing-767-300 должен был отправиться в Турцию сегодня в 5:50, однако рейс неожиданно задержали. До настоящего времени он не отправлен, и в пресс-службе аэропорта «Емельяново» пояснили: что-либо станет известно лишь к 17:00.

«Но это только предоставление информации. Может, задержат и до ночи или до утра. Говорят, поломка самолета», — пояснили очевидцы.

Людей разместили в гостиницах в городе — утверждается, что это «Амакс», «Сибирь» и Hilton.

«Им оказаны все услуги, которые предписываются нормативными документами — размещение в гостинице, питание и напитки», — заявил представитель компании Pegas Fly Дмитрий Зотин.

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Техническая неисправность, которая стала причиной задержки, потребовала замены одной из деталей, которая сейчас летит в Красноярск. Ее заменят ближе к вечеру, и после этого самолет улетит. Ориентировочное время, по данным сотрудников компании, — 24:00 15 мая.

Количество пассажиров, ожидающих вылета на отдых, в компании назвать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Один из пассажиров — помощник депутата Законодательного Собрания Павел Журавлев рассказал Newslab.ru, что рейс откладывали дважды на час, а затем предложили забрать багаж и уехать в гостиницу.

«Поднялся шум и гам. Там почти три сотни пассажиров, и мы уже прошли все таможенные процедуры. Мы вернулись в зал предполетного досмотра, нам в паспортах штампы аннулировали и предложили забрать багаж — объяснили, что им его негде хранить», — рассказал мужчина.

Представители Pegas Fly отработали, по его мнению, хорошо — подогнали три автобуса, которые увезли пассажиров в Красноярск.

Журавлев пояснил, что уже попытался связаться с туроператором, чтобы выяснить, как будет компенсирован туристам потерянный в аэропорту день, и пока внятного ответа не дождался, но намерен добиваться возмещения.