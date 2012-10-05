В праздники красноярцы отказались от поездок и тратили деньги на развлечения

На майских выходных большинство жителей Красноярска предпочли не ехать за границу и тратили деньги на кино и одежду. О том, как жители Сибири провели длинные выходные и что покупали в эти дни, рассказали специалисты сервиса «Яндекс.Деньги». Для этого они изучили онлайн-платежи пользователей из Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Читы, Барнаула и других городов региона.

«Похоже, эти майские праздники многие сибиряки решили провести дома: в первые дни месяца они купили на 70 % меньше билетов на самолеты, чем в начале мая 2016 года. Те, кто все-таки отправился в путешествие, в среднем за раз тратили на авиабилеты 11 830 рублей. Год назад эта сумма составляла 14 100 рублей», — рассказали в компании.

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Оставшись дома, сибиряки развлекали себя походами в кино и театр. В первых числах мая число платежей за билеты в кино, театры, музеи и на концерты увеличилось в 24 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек составил 350 рублей, годом ранее он был выше — 670 рублей. Также жители Сибири не забывали готовиться к сезону активного летнего отдыха — количество покупок товаров для спорта и туризма выросло в 4,4 раза.

В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 7940 рублей — почти в 4 раза больше, чем в майские каникулы 2016 года.