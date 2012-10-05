Красноярские разработчики создали сверхтонкую проволоку

Ученые из Красноярска вывели на аэрокосмический рынок технологию по изготовлению сверхтонкой проволоки, которая применяется при производстве космических аппаратов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сверхтонкая проволока позволяет изготавливать бортовые провода из алюминия с высокой электропроводностью, которые выдерживают большие перепады температуры при длительной эксплуатации. Красноярские инженеры отмечают, что уникальность разработки заключается в использовании специального высокочастотного электромагнитного поля, при помощи которого литье алюминия осуществляется непрерывно. В результате получаемая проволока обладает уникальными физико-механическими свойствами и не имеет аналогов в России.

Отметим, что разработка принадлежит высокотехнологичной красноярской компании «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики» при взаимодействии с СФУ. Проект также получил поддержку краевого фонда науки в рамках конкурса научно-технических проектов, направленных на кооперацию учреждений и организаций научно-образовательного комплекса Красноярского края по заказу промышленных предприятий в 2016 году. Заказчиком сверхтонкой проволоки, разработанной красноярскими инженерами, выступило АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» — российское предприятие, занимающееся разработкой кабельных изделий для ракетно-космической, авиационной и военно-морской отрасли.

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Директор ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики» Виктор Тимофеев пояснил, что разработанная сверхтонкая проволока является альтернативой для существующих бортовых кабельных систем.

«Бортовая кабельная сеть является „нервной системой“ летательных аппаратов и занимает существенную долю их массы. При этом, традиционным материалом для бортовой проводки выступает медь, удельная масса которой в три раза больше алюминия, — рассказал Виктор Тимофеев. — Созданная нами электротехническая алюминиевая проволока обладает низкой массой, высокой электропроводностью и температуростойкостью. Это критически важные показатели для авиакосмической техники, которые позволяют запустить полный цикл производства алюминиевых бортовых кабельных систем».

В настоящее время разработчики модернизировали лабораторную установку и опытно-промышленный комплекс, что позволит организовать серийное производство продукции из разных сплавов алюминия. Добавим, что на технологию и оборудование получены российские патенты.