Четвертый выпуск кодинского энергокласса прошел на Богучанской ГЭС

16 учащихся «Энергокласса» ПАО «РусГидро» города Кодинска получили сертификаты об окончании обучения по программе проекта. Торжественное мероприятие по традиции прошло на Богучанской ГЭС и завершилось экскурсией по станции. Сертификаты выпускникам вручил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

«Поздравляю вас с окончанием курса обучения и надеюсь, что вы, успешно сдав государственные экзамены, продолжите изучение профессий, связанных с инженерным делом и энергетикой. Нашей стране, Красноярскому краю, вашему родному Кодинску нужны настоящие профессионалы, способные управлять современной техникой и развивать промышленность», — сказал обращаясь к выпускникам Всеволод Демченко.

Старшеклассники осмотрели основные здания и сооружения ГЭС, работающее оборудование и центральный пульт управления. Сотрудники Оперативной службы рассказали будущим инженерам о своей работе и значении станции в Объединенной энергосистеме Сибири. Родственники многих школьников работали на станции в период ее строительства или работают сегодня, но увидеть своими глазами всегда лучше, чем услышать даже самый красочный рассказ.

«Обучение школьников в специализированных энергетических классах, открытых при Центре дополнительного образования детей Кодинска, выполняется в рамках сотрудничества с Филиалом ПАО „РусГидро“ „Корпоративный университет гидроэнергетики“ по программе „От Новой школы к рабочему месту“. Эта программа уже доказала свою эффективность и важным ее элементом являются экскурсии на действующие ГЭС», — рассказала директор ЦДОД Лидия Бабашкина.

В Кодинске в 2014-2016 годах уже состоялось три выпуска «Энергокласса», большинство выпускников поступили в различные вузы на инженерные специальности. В 2015 году впервые трое учеников из Кодинска, окончивших первый курс обучения, приняли участие в «Летней энергетической школе РусГидро», проводившейся в конце июля — начале августа на базе санатория «Демидково» в Пермском крае. В 2016 году три ученика «Энергокласса» прошли конкурсный отбор и получили приглашение на шестой образовательный проект ЛЭШ на площадке Учебно-производственного информационно-инновационного центра РусГидро в поселке Черемушки.

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Для реализации программы «От Новой школы к рабочему месту» создана и внедрена постоянно действующая система «Корпоративных лифтов», обеспечивающая последовательное развитие необходимых знаний, умений и навыков. В рамках первой ступени «Корпоративный лифт — Новая Школа» создаются условия для ранней профессионализации школьников. В Энергоклассах ребята изучают основы гидроэнергетики, инженерного творчества, технического проектирования, а также историю инженерной мысли и развития энергетики. Некоторые из предметов читают учащимся сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность демонстрации практических знаний. В сумме школьники проходят обучение в объеме 224 часов по основным техническим предметам.

Проект «Энергокласс» — один из механизмов программы опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро», реализуемой компанией в регионах ее присутствия. Основная задача — воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, которым предстоит не только эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу, но и создавать новые, отвечающие требованиям современности, энергетические объекты, обеспечивающие развитие промышленного потенциала России.