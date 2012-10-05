Программа рефинансирования банка «Акцепт» поможет снизить ставку по потребительским кредитам

Красноярцы могут оптимизировать платежи по кредиту или объединить несколько кредитов с более выгодной ставкой от банка «Акцепт».

Банк предлагает рефинансирование потребительских кредитов от 50 до 300 тыс. рублей, сроком до пяти лет. Заемщику предлагают объединить несколько кредитов, получить комфортный размер платежа и выгодную ставку — от 15 % годовых.

«Ставки по потребительским кредитам в последнее время стабильно снижаются. Заемщики, которые планово управляют своим личным или семейным бюджетом, уже видят необходимость в перекредитовании по более низким ставкам. Рефинансирование — это оптимальное решение, чтобы не переплачивать», — пояснили в пресс-службе АО «Банк Акцепт».

С 15 мая кредит выдается без залога и поручительства работникам бюджетной сферы и госучреждений, клиентам АО «Банк Акцепт» — участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию на счет в банке. Для увеличения суммы кредита можно привлечь родственников в качестве созаемщиков.

Подробности программы рефинансирования можно узнать по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37 или на сайте www.akcept.ru.