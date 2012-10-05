Чиновников накажут за слишком дорогие квартиры для сирот

В Канске надзорные органы заинтересовались нарушениями при закупке квартир для сирот, сообщили 15 мая в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, нарушения допустили при закупке 43 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Штраф ждет сотрудников «Комитета по управлению муниципальным имуществом Канска» — муниципального учреждения, которое проводило закупки.

Как пояснили в прокуратуре, по закону начальную цену контракта нужно было определить на основе изучения рыночных цен на аналогичные товары, но при закупке квартир чиновники использовали «нормативный метод» вместо анализа рынка и установили начальную цену на квартиры в размере 1,195 млн рублей.

«Это не отразило истинной стоимости жилья в Канске и привело к завышению цен контрактов», — пояснили в прокуратуре.

Материалы по теме Чиновники «приняли» от застройщика 51 несуществующую квартиру для сирот

При этом еще 6 квартир для этой же категории граждан купили по «правильным» ценам и нареканий у прокуратуры не вызвали.

За допущенные нарушения председатель учреждения привлечен к ответственности — он заплатит штраф по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ в размере 10 000 руб. Сотрудники прокуратуры внесли главе города соответствующие представления и будут следить за закупками.