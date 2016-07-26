Предприимчивые коммерсанты вынуждают красноярцев менять рабочие счетчики

В Красноярске участились случаи недобросовестных действий коммерческих организаций, которые от имени энергосбытовой компании навязывают жителям установку счетчиков, а зачастую — замену работоспособных приборов учета электроэнергии, сообщили в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Эти компании рассылают гражданам документы, стилизованные под официальные уведомления. В большинстве случаев представители недобросовестных организаций при переговорах с собственниками вводят горожан в заблуждение, утверждая, что представляют ПАО «Красноярскэнергосбыт». Используя такие словосочетания, как «постановление правительства», «нарушение законодательства», «контролирующая организация», представители этих организаций оказывают психологическое давление на жителей и вынуждают их немедленно, за наличный расчет, произвести установку или замену счетчиков, отмечают в компании.

При этом счетчики многих граждан, попавшихся на уловку предприимчивых коммерсантов, полностью соответствовали требованиям законодательства и не требовали замены. Стоимость установленных этими организациями приборов учета часто вдвое превышает среднерыночную. Монтируются самые дешевые модели с коротким межповерочным интервалом или даже «залежалые» приборы, которые уже на момент монтажа нуждаются в новой поверке.

Кроме того, представители недобросовестных компаний не соблюдают определенный законодательством регламент замены приборов учета.

«При демонтаже старого счетчика и монтаже нового обязательно должен вызываться специалист ПАО „Красноярскэнергосбыт“ или управляющей организации. Со старого прибора учета необходимо снять последние показания. Новый счетчик должен пройти процедуру опломбировки, то есть ввода его в эксплуатацию и принятия к учету. Только получив квитанции за электроэнергию, в которых вместо расчета по показаниям приборов учета применен расчетный способ начисления платы за электроэнергию (по среднемесячному потреблению или по нормативам), жители обращаются в энергосбытовую компанию и узнают, что их прибор учета не был принят в эксплуатацию, а они стали жертвами махинаторов. Перерасчет в этой ситуации сделать невозможно», — рассказали в компании.

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Там также отметили, что ПАО «Красноярскэнергосбыт» не имеет никакого отношения к фирмам, навязывающим такие услуги. Работники ПАО «Красноярскэнергосбыт» всегда имеют при себе удостоверение сотрудника компании. Кроме того, сотрудники энергосбытовой компании никогда не принимают наличные деньги от населения, расчет наличными ведется через кассы ПАО «Красноярскэнергосбыт» или пункты приема платежей организаций — партнеров (банки, расчетные центры).

Проверить соответствие счетчика требованиям законодательства и срок поверки прибора учета всегда можно в личном кабинете клиента на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Жители, не владеющие интернет-технологиями, могут позвонить в справочную службу по телефону: 8 (391) 257-67-07 (для Красноярска), 8 (800) 700-24-57 (для жителей Красноярского края), либо обратиться на участок компании по месту жительства.