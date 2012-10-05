Для красноярцев назначают дополнительные поезда на Черное море

Дополнительные южные поезда для пассажиров Красноярской железной дороги назначаются в сезон отпусков, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Для удобства жителей Красноярского края и Хакасии, которые планируют летние путешествия на Черноморское побережье, на КрасЖД увеличена частота курсирования скорых поездов № 127/128 сообщением Красноярск — Адлер и № 129/130 Красноярск — Анапа.

Так, поезд № 127/128 сообщением Красноярск — Адлер в период до 21 мая будет отправляться из Красноярска трижды в неделю (вместо двух раз в осенне-зимний период). Дни отправления — среда, пятница и воскресенье. А с 23 мая частота курсирования увеличится до 4 раз в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Такое расписание поезда будет действовать до 10 сентября

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Поезд № 129/130 Красноярск — Анапа в течение всего сезона отпусков, до 5 октября, будет ходить трижды в неделю. Дни отправления из Красноярска — по понедельникам, четвергам и субботам. Таким образом, в летние месяцы уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно будет в любой день недели.

Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов и действующих акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00.