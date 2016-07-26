2 тысячи туристов слетают из Красноярска в Крым по дешевым билетам

За лето и осень около 2 тысяч красноярцев смогут воспользоваться льготными билетами в Крым, сообщил министр транспорта края Сергей Еремин.

Напомним, в апреле стало известно, что по перевозкам по программе субсидирования полетов в Симферополь Росавиация сохранила Красноярску прежнюю величину спецтарифа в 7 тыс. рублей. Выполнять полеты со 2 июня по 27 октября будет авиакомпания «Уральские авиалинии», два раза в неделю. Обслуживать рейс будет борт Airbus А320 вместимостью 156 человек. В соответствии с федеральной программой, авиакомпания должна предоставить по льготному тарифу 43 места на каждом рейсе.

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В настоящее время специалисты формируют летное расписание крымского направления. Продажи билетов как по спецтарифу, так и по коммерческой стоимости, начнутся в ближайшие дни. «В 2017 году из федерального бюджета на субсидирование маршрута „Красноярск — Симферополь“ предусмотрено 17,5 млн рублей. За сезон по спецтарифу авиакомпания сможет перевезти порядка двух тысяч пассажиров», — пояснил Ерёмин.

Право льготного авиаперелёта закреплено за малоподвижными гражданами первой группы инвалидности, второй и третьей категории инвалидности, которые получили такой статус с детства, а также сопровождающих их лиц. В список льготников вошли молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.