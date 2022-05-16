О распространяющейся в Европе болезни предостерегли российских туристов

В Европе участились случаи заболевания гепатитом, сообщили 16 мая в пресс-службе Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

С лета прошлого года в странах Европейского региона все чаще регистрируются случаи заболевания гепатитом А. Подцепить эту инфекцию можно из воды, через пищу, с помощью «немытых рук», «контактно-бытовым путем». В Роспотребнадзоре отмечают: из зарегистрированных 674 случаев заболевания 631 выявлен у мужчин.

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«Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии», — пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на необходимость мер предосторожности и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок. Спастись от опасной инфекции может своевременная вакцинация.