Изготовившую эклеры с сальмонеллой бизнес-леди не смогли арестовать

Хакасскую бизнес-леди, которой приписывают массовое отравление детей и взрослых эклерами, не смогли арестовать. Отдел по расследованию особо важных дел возбудил против нее уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, массовые случаи острых кишечных инфекций фиксировались в Хакасии с 30 марта по 4 апреля. За это время выявили 28 случаев пищевого отравления кондитерскими изделиями «эклер с белковым кремом», которые изготовили на хлебопекарне индивидуальной предпринимательницы в Таштыпском районе.

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В пробах кондитерских изделий обнаружили возбудители сальмонеллеза, а на хлебопекарне — множественные нарушения санитарного законодательства. 22 человек пришлось госпитализировать, при этом среди отравившихся было 12 детей.

Вчера индивидуальную предпринимательницу задержали. Следователи просили суд избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу, однако им отказали. В итоге у подозреваемой взяли обязательство о явке. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.