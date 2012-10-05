«Ночь музеев» для красноярских клиентов Tele2 пройдет по другим правилам

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в крупнейших музеях столицы края. Клиенты Tele2 получат преимущества при посещении музейного центра «Площадь Мира», Красноярского государственного художественного музея имени В. И. Сурикова и Красноярского краеведческого музея.

Преимущества для красноярских абонентов Tele2 будут действовать в музейных центрах два дня акции. 18 мая клиенты оператора могут бесплатно посетить Красноярский краеведческий музей и музейный центр «Площадь Мира», а 20 мая — Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова. К тому же, абонент Tele2 сможет провести с собой одного друга. Для этого жителям Красноярска необходимо заранее зарегистрироваться в качестве гостей мероприятия по телефону 8 953 856 08 04 либо непосредственно на промо-стойках, размещенных у входов в музеи. Количество бесплатных билетов ограничено.

Специально для абонентов оператора будут организованы увлекательные экскурсии, которые проведут известные телеведущие и шоумены региона. В Красноярском краеведческом музее об этнографии края расскажет телеведущий Иван Солнцев, в Музейном центре «Площадь Мира» в роли экскурсовода выступит телеведущая Елена Попенко, которая поделится интересными фактами о популярной экспозиции «Граница». В Красноярском художественном музее им. В. И. Сурикова экскурсию, посвященную искусству ХХ века, проведет Ринат Хабибулин, партнер бюро стратегических коммуникаций «Умная буква».

На всех площадках трех музеев будут работать профессиональные фотографы, которые в режиме нон-стоп будут выкладывать на специальном ресурсе фотографии участников «Ночи музеев». Удобный интерфейс позволит не просматривать тысячи фотографий: каждый участник мероприятия сможет загрузить на сайт свою фотографию с мобильного телефона и тут же получить все снимки, на которых есть его лицо.

Гости музеев в дни акции смогут перекусить по честным ценам. Клиенты Tele2 бесплатно получат комплимент от своего оператора, обменяв полученный на входе купон на лимонад.

Пройти регистрацию в качестве гостя события и записаться на бесплатные экскурсии жители Красноярска могут в будние дни, начиная с 15 мая, с 10:00 до 18:00 по мобильному номеру телефона 8 953 856 08 04. Стоимость звонка — согласно тарифному плану абонента.