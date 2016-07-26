Почти вдвое больше красноярских абонентов Tele2 провели майские праздники за рубежом

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 76 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 42 %, а количество отправленных текстовых сообщений — на 32,5 %. Объем использованного в международном роуминге интернет-трафика вырос в 2,68 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года.

Красноярцы пользовались услугами связи в 75 странах мира. Самыми популярными направлениями у туристов традиционно стали Турция, Китай, Вьетнам и Таиланд. Среди европейских стран наибольшей популярностью у красноярских абонентов Tele2 пользовалась Чехия. Также красноярские абоненты оператора посетили несколько новых стран в числе которых Монако, Мьянма, Маврикий, Мальдивы, Мальта.

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Абоненты Tele2 России за майские праздники посетили 168 стран, самыми популярными из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67 % всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.