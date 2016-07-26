Красноярский шинный завод хотят обанкротить

В Арбитражный суд подали заявление о признании Красноярского шинного завода банкротом.

Заявление от ООО «Ирида» поступило в Арбитражный суд Красноярского края еще 2 мая. В иске представители компании заявили свои требования на включение в реестр требований кредиторов их требования на сумму 3,2 млн рублей. Кроме этого, компания попросила утвердить временным управляющим ООО «Красноярский шинный завод» представителя Некоммерческого партнерства СРО АУ «Развитие» из Москвы. Рассмотрение дела назначено на 20 июня.

Напомним, проблемы у бывшего крупного производителя начались еще в 2008 году — работникам не выплачивали заработную плату. Проблемы удалось частично решить в 2009 году, а в 2010 предприятие уже пытались признать банкротом. В 2014 году ООО с похожим названием (ПО «Красноярский шинный завод») было ликвидировано на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Согласно справочнику «Контур. Фокус», с 2011 года по тому же адресу (Тамбовская, 5) работает фирма с названием Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский шинный завод» (КяШЗ).