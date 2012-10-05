В Сухобузимском районе нашли хозяев для обанкротившейся птицефабрики

26 апреля прошли очередные торги по продаже имущественного комплекса птицефабрики «Индюшкино» в Сухобузимском районе Красноярского края. Это уже третья попытка продать имущество компании-банкрота. Предыдущие две были признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

Компания-арендатор имущества «ЕнисейАгроСоюз» воспользовалась своим преимуществом на приобретение комплекса и заключила договор о покупке без торгов.

Напомним, в феврале 2016 года «Индюшкино» признали банкротом. В рамках конкурсного производства планировалось реализовать недвижимость предприятия единым лотом: инкубатор, убойный цех, земельный участок, административный корпус и прочее. Начальная цена торгов составила более 800 млн рублей.

Сейчас мощности «Индюшкино» находятся в аренде у «ЕнисейАгроСоюза», который после восстановления фабрики, с 2016 года, занимается выращиванием бройлеров. Компания выпускает продукцию под торговой маркой «ИндоградЪ». На сегодняшний день это единственный в крае производитель курятины. Ранее на прилавках красноярских магазинов было мясо курицы, которое привозили из соседних регионов. Сейчас курятина — целые тушки или мясо на подложке в ассортименте — от местного производителя представлена во всех крупных торговых сетях города.

«Фабрику от города отделяет всего 48 км. Мясо попадает от производителя к продавцам на прилавки в течение суток. Если заказывать мясо из других регионов, то оно попадает в магазин минимум через три дня. Оптимизация транспортных расходов и отсутствие необходимости в большом складировании продукции, позволяет держать низкие цены. Заявки от торговых сетей принимаются ежедневно и тут же поступают в реализацию. Мясо поступает охлажденное, а не замороженное — это существенно влияет на вкусовые качества мяса», — отметили в «ЕнисейАгроСоюзе».

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Сейчас на птицефабрике содержатся 600 тыс. птиц. Бройлеры растут 40 дней. За это время у них шесть раз меняется рацион питания. Антибиотики на предприятии принципиально не используют, упор делается на профилактику с помощью витаминов.

Благодаря высокому спросу на продукцию компания планирует построить вторую очередь птицефабрики. Инвестиции составят более 800 млн рублей — это позволит «ЕнисейАгроСоюзу» стать крупнейшим игроком на красноярском рынке, а также поставлять мясо в соседние регионы.