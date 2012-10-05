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Парень обвинил работодателя в обмане, чтобы не рассердить маму
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В Красноярском крае

Парень обвинил работодателя в обмане, чтобы не рассердить маму

16 мая 18:07
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21-летний житель Иланского растратил зарплату на онлайн-игры и попытался скрыть это от матери, обвинив работодателя в обмане.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, молодой человек, ранее не судимый, прошлой зимой работал на уборке снега в транспортном предприятии. Зарплату ему начисляли на банковскую карту, но хранилась она у его матери, а средства с нее шли на погашение кредита. Тем не менее, большую часть заработанных денег парень все же сумел потратить по собственному усмотрению, оплачивая игры в интернете через мобильный банк.

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«Когда в очередной раз при оплате кредита мать обнаружила, что денег на счету недостаточно, нисколько не сомневаясь в честности своего сына, она напечатала от его имени заявление в правоохранительные органы, — отметили в пресс-службе. — Да и как можно было сомневаться: в присутствии матери молодой человек, желая избежать скандала в семье, вел телефонные переговоры с бухгалтерией предприятия, доказывая свою правоту».

Полицейские установили движение денежных средств на карте. После этого молодой человек стал сбиваться в показаниях и в итоге сознался в том, что деньги с карты тратил сам, оплачивая онлайн-игры.

Теперь стражи порядка рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

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