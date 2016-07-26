В центре Красноярска начали строить храм

На пересечении улиц Кирова и Республики в центре Красноярска началось строительство старообрядческого храма.

«На текущий момент строительный объект огорожен, сваи забиты, работает спецтехника», — сообщили в пресс-службе Союза строителей края. Храм планируется завершить в апреле 2019 года. Строительство ведет компания «Арбан».

Напомним, вопрос строительства на пересечении ул. Кирова и ул. Республики храма Русской православной старообрядческой церкви подняли еще в 2014 году. Верующим выдали разрешение, затем прошли публичные слушания по границам строительства. Ранее сообщалось, что храм будет построен в «новгородском стиле».

