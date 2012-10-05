«Мало используем солнце»: в Красноярске обсудили энергоэффективность ЖКХ

Эксперты краевого и федерального уровня, представители энергетической отрасли и властей обсудили проблемы и перспективы развития энергоэффективности в системе ЖКХ. Мероприятие в формате круглого стола состоялось сегодня, в МВДЦ «Сибирь», в рамках межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология».

В своем приветственном слове модератор круглого стола, советник губернатора края Анатолий Матюшенко отметил, что событие стало традиционным в рамках выставки «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы», которая проходит с 16 по 19 мая. По мнению спикера, потребление энергоресурсов растет ежегодно, а вместе с ним повышаются и тарифы для населения, однако нормативы не всегда отвечают объемам потребления, поэтому энергоэффективность — тема, которую необходимо обсуждать и которая нуждается в решении со стороны органов местного самоуправления, предприятий и федеральных властей.

Коммерческий директор ООО «Энергопрофит» Михаил Битюрин в своем докладе коснулся темы реализации энергосервисных контрактов на территории Российской Федерации. Как оказалось, в последние годы Красноярск, в отличие от других субъектов, показывает неутешительные результаты в этой сфере — государство поручило включить все бюджетные учреждения в систему энергосервисных контрактов, однако в регионе за последние два года не было заключено ни одного.

Отметим, энергосервисный контракт представляет собой договор, направленный на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение в том или ином учреждении. Отличительной особенностью контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

«Чиновники понимают важность этих мероприятий, однако руководители среднего звена, например, директора школ или начальники других учреждений — нет. Обычно на этом этапе все замирает», — отметил Битюрин и предложил системно подойти к вопросу заполнения пробелов в образовании руководителей в сфере энергоэффективности. По его мнению, такие меры позволят «перешагнуть порог непонимания».

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Активно обсуждался и вопрос использования светодиодных технологий в уличном освещении. Гендиректор МП «Красноярскгорсвет» Андрей Юсупов отметил, что светодиоды в городской среде с каждым годом используют активнее за счет совершенствования технологий. Сегодня, по словам докладчика, энергосберегающие технологии рекомендуют использовать для освещения парков, дворов и некоторых категорий дорог. Кроме того, Юсупов заявил о возможности использования солнечных батарей в наземных переходах на территории Красноярска и края. Оснащение одного перехода обойдется в 180 тыс. рублей, а на окупаемость понадобится около девяти лет. Последнее предложение вызвало сомнения у присутствующих, поскольку за девять лет окупаемости технологии «могут устареть».

Ряд докладов в рамках круглого стола коснулся экологии, а именно — использования возобновляемых ресурсов в сфере ЖКХ. В частности, в северных территориях Красноярского края было предложено использовать энергию ветра, а в южных — солнца. Кроме того, доцент КрасГАУ, профессор Российской академии естествознания Павел Долгих советовал обратить внимание на технологии естественного освещения в ЖКХ, которыми активно пользуются за границей. Речь идет о так называемых полых световодах — встраиваемых в кровлю и фасад устройствах, помогающих собирать солнечный свет, усиливать его в десятки раз и освещать помещения в светлое время суток. В настоящее время световоды уже используют на территории России — в Сочи, нижнем Новгороде и Краснодаре.