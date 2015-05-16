Созданная месяц назад фирма выиграла право на снос бараков и стройку в центре

В мэрии Красноярска подвели итоги торгов на право снести старые бараки и построить новые дома в центре города. Протокол опубликован 16 мая на официальном сайте администрации.

Напомним, по условиям конкурса за 2,1 млн рублей подрядчик получает право на застройку квартала площадью более 5,5 тыс. кв. метров, расположенного в границах улиц Ады Лебедевой — Перенсона — Коммунистической — Вейнбаума в Центральном районе Красноярска, с условием расселения нынешних жителей ветхих домов. В определенный срок в аукционную комиссию поступила лишь одна заявка — ее подала фирма ООО «ПСК «КрасноярскСтрой».

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По данным справочника «Контур. Фокус», фирма создана лишь за месяц до подачи заявки — 14 апреля этого года. Однако ее учредитель числится руководителем целого ряда других строительных компаний.

«Аукцион признаётся несостоявшимся. ООО «ПСК „КраснояскСтрой“ в течение 30 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор о развитии застроенной территории, а администрация города в лице департамента градостроительства обязана заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета аукциона», — отмечается в протоколе работы комиссии.