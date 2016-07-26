Обустройство инфраструктуры на Татышеве начнется в этом году

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с представителями Общественной палаты города и обсудил предстоящее обустройство острова Татышев. Напомним, в марте красноярцам предложили принять участие в опросе о том, каким они хотят видеть Татышев-парк и чего ему не хватает.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в опросе приняли участие свыше 800 красноярцев.

Горожане отмечали, что необходимо установить большее количество лавочек, беседок для тихого отдыха. Красноярцы подчеркивали, что в парке недостаточно мест продажи прохладительных безалкогольных напитков и мороженого. По мнению горожан, необходимо развивать сеть общественных туалетов, сформировать дополнительные пешеходные дорожки в западной части острова.

Сегодня на встрече представители Общественной палаты и мэр заверили, что мнение красноярцев будет обязательно учтено в формировании нового облика острова.

«Остров Татышев — это общественное пространство. Сюда приходит очень большое количество красноярцев. В летний погожий день здесь может находиться одновременно до 40 тысяч человек. На острове Татышев проводится много различных массовых мероприятий: „Волшебный лёд Сибири“, в преддверии Дня Победы — молодёжные акции. Все мероприятия пользуются огромной популярностью среди горожан. Это означает, что Татышев-парк необходимо развивать и, прежде всего, с учетом мнения общественности», — отметил Эдхам Акбулатов.

Общественная палата тоже внесла ряд предложений, в частности, — создать в Татышев-парке три кластера, которые будут связаны с тремя входными группами: со стороны Октябрьского моста, вантового моста и, в перспективе, со стороны Зеленой Рощи — парка «Гвардейский». Они должны быть «насыщены инфраструктурой» сферы услуг. Всю остальную часть острова предлагается оставить зелёной зоной.

Другое предложение палаты — создать благотворительный фонд, в который неравнодушные горожане и бизнесмены могли бы целевым назначением перечислять средства на развитие общественного пространства.

По мнению представителей Общественной палаты, важно сохранить спортивную составляющую Татышев-парка. Общественники отметили, что спортивной жизнью остров известен далеко за пределами Красноярска и края. Также представители палаты подчеркнули, что после комплексного обустройства необходимо пристально следить за предпринимателями, которые сдают в аренду спортивный оборудование и продолжать мероприятия по популяризации спорта.

Первый этап реализации планов начнут уже в этом году. Средства на эти цели выделены из краевого и городского бюджетов.

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«По инициативе депутатов Законодательного Собрания Красноярского края принята поправка в бюджет региона, в рамках которой выделены дополнительные средства на подготовку города к проведению Универсиады. Это означает, что мы должны обустроить не только территории, прилегающие к спортивным объектам мирового спортивного молодёжного форума, но и любимые общественные пространства Красноярска, в частности, острова Татышев, Молокова, Отдыха. Мероприятия по развитию островов предполагается реализовать в течение трёх лет. В первую очередь это будет инфраструктурное обустройство, но не строительство капитальных сооружений. Лесопарковая структура общественных пространств будет сохранена в соответствии с принятым Генеральным планом развития Красноярска до 2033 года. К работе по инфраструктурному развитию островов, в частности, по предоставлению различных видов услуг, безусловно, будет привлекаться бизнес-сообщество», — подчеркнул глава города.

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По итогам обсуждения Эдхам Акбулатов дал ряд поручений, касающихся усиления охраны общественного порядка, в том числе с привлечением общественных дружин, и контроля за предпринимателями, предоставляющих различные виды услуг на острове. Особое внимание уделят работе по озеленению: «Необходимо конкретизировать планы посадок деревьев и кустарников, которые будут реализованы в течение этого года, — подчеркнул глава города. — Итоги работы по реализации первого этапа обустройства Татышев-парка горожане должны увидеть уже в этом сезоне».