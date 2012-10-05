Школьники представили на Татышеве сцены из жизни Красноярска военных лет

Команда Ленинского района победила на молодежном фестивале историко-исследовательских проектов «Красноярск: летопись Победы», сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, мероприятие состоялось вчера на острове Татышев по инициативе школьников. В открытии фестиваля приняли участие губернатор края Виктор Толоконский и мэр Эдхам Акбулатов.

«Особую роль в подготовке к празднованию 9 Мая играют молодежные инициативы и проекты, — отметили в мэрии. — В 2015 году более 3,5 тыс. красноярских мальчишек и девчонок смогли реализовать уникальный проект, своими силами провести историко-патриотическую акцию „Красноярск. Берлин: Война и Победа“. В 2016 году усилиями молодых красноярцев была реализована новая, масштабная инициатива — патриотический сбор „Формула Победы — 2016“. В нем приняло участие свыше полутора тысяч ребят. В этом году молодежь, продолжая начатую традицию, провела фестиваль историко-исследовательских проектов „Красноярск: летопись Победы“».

На восточной части острова были оборудованы творческие, образовательные площадки, импровизированные музыкальные сцены, территория для сборки оружия, военно-полевые кухни. Главным событием фестиваля стала презентация историко-исследовательских работ командами всех семи районов города.

Эдхам Акбулатов обратился к участникам:

«На протяжении нескольких лет вы по своей инициативе, своими силами реализуете масштабные, яркие мероприятия. Они пронизаны духом уважения к героическому подвигу поколения победителей. В этом году вы провели серьезную историко-исследовательскую работу. И пусть конкурсная программа еще впереди, но каждый из вас — уже победитель! Ведь своими проектами вы сохраняете историю беспримерного подвига, историю Великой Победы! Это очень важная для всей нашей страны работа!»

Первыми свой проект представили школьники Советского района. На сцене они сыграли мини-спектакль на тему «Гвардейский парк — призывники». Затем представители Ленинского района рассказали о работе в тылу на заводе Красмаш. Ребята из Октябрьского района показали, как в период с 1941 по 1945 годы их ровесники трудились на элеваторе.

Мальчишки и девчонки Центрального района презентовали исследовательский проект о работе госпиталей в Красноярске. Ученица школы № 27 (ул. Конституции СССР, 19) пояснила: «Мы представляем сегодня госпиталь. Во время Великой Отечественной войны в Красноярске располагалось несколько госпиталей, один из самых известных — № 15. Он базировался в школе № 10. Мы волнуемся, но уверены, что сможем достойно выступить».

Свердловчане рассказали о школе радистов, Кировский район представил композицию под названием «Дом летчиков». Ученик лицея № 11 (Академика Вавилова, 37) рассказал: «Мы сегодня представляем авиатрассу „Аляска-Сибирь“, которая стала ключевым маршрутом в ходе Великой Отечественной войны. Настроение отличное, и мы все уверены в победе».

В заключение конкурсной программы школьники Железнодорожного района показали трогательную мини-постановку на тему «Вокзал. Встреча с фронта».

Почетными гостями патриотического фестиваля стали ветераны Великой Отечественной войны. Леонид Леонтьевич Рязанцев:

«Я воевал в Сталинграде. Дошел до Румынии, был тяжело ранен. Привезли меня в Красноярск лечиться, и я остался здесь навсегда. Я очень уважаю нашу красноярскую молодежь, всегда с ними встречаюсь. Я сегодня приглашен учениками лицея № 11, смотрел на мальчишек и девчонок и радовался до слез. Мне очень приятно, что молодые ребята помнят историю, рассказывают о Великой Отечественной войне, проводят такие исследовательские работы».

В сложнейшей борьбе победителем конкурсной программы фестиваля «Красноярск: летопись Победы» стала команда Ленинского района. Однако, отмечают в администрации, никто из 2,5 тыс. участников фестиваля и болельщиков не чувствовал себя проигравшим.