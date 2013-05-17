Обиженный водитель опасно подрезал мчащийся по мосту автобус с пассажирами (видео)

На красноярском Коммунальном мосту водитель микроавтобуса «Соболь» из мести устроил гонки и странные маневры возле автобуса с опасным выездом на встречку. Инцидент произошел вечером 16 мая и попал на видеорегистратор другого автомобилиста. Он и рассказал в социальных сетях, что обиженный водитель «оттормозил» перед автобусом маршрута № 43.

На кадрах видно, что микроавтобус выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать автобус, который ехал во втором ряду, обгоняя другой автобус. Затем водитель «Соболя» перестроился перед автобусом, который уже оказался в крайнем правом ряду, и затормозил.

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Обсуждая инцидент, интернет-пользователи сошлись во мнении, что действия водителя микроавтобуса попадают под определение опасного вождения. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что полицейские уже нашли водителя по номерам, обнародованным в соцсетях, и ведут с ним беседу.

При этом некоторые красноярцы обвинил в случившемся водителя маршрутки, заявив, что автобусники «обнаглели, нарушают ПДД на каждом углу, ездят бесшабашно и бесстрашно». «Автобусники в последнее время как с цепи сорвались, вообще по зеркалам не смотрят, что хотят, то и делают. Скорее всего, это по мосту автобусы друг с другом гонялись, а машина просто ехала в левой полосе, ее подрезали, и психанул водитель. Вождение опасное, конечно», — посетовал один из комментаторов.

По сообщениям очевидцев, когда автобус затормозил, упали некоторые пассажиры. Однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили, пояснив, что к ним таких сообщений не поступало.