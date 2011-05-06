На Коммунальном мосту иномарку смяло между двумя автобусами

Авария с участием двух автобусов и Nissan March спровоцировала вечернюю пробку на Коммунальном мосту в Красноярске, сообщили 6 мая очевидцы происшествия.

ДТП с участием двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля произошло вчера, около 21:00 на Коммунальном мосту в направлении к Предмостной площади. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, спровоцировала аварию 29-летняя автоледи, управлявшая Nissan March. Судя по всему, девушка поздно заметила, что сломавшийся на мосту автобус 90 маршрута не двигается, и резко затормозила. Из-за этого в нее сзади врезался еще один автобус, маршрута № 50, а Nissan врезался в стоящий автобус.

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В дорожной полиции пояснили, что водитель автобуса № 90 выполнил все необходимые меры, чтобы избежать аварии — выставил предупреждающий знак и включил аварийную сигнализацию. Однако это не помогло. Девушку доставили в больницу, но после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. В автобусе 90 маршрута на момент аварии пассажиров не было, в из 40 пассажиров 50 автобуса никто не пострадал. Очевидцы утверждали, что из-за аварии на мосту было затруднено движение.

Это было вторым происшествием с автобусом 90 маршрута за вчерашний день. Днем в районе рынка КрасТЭЦ автобус этого же маршрута загорелся на проезжей части. Так как произошло это напротив пожарной части, автобус потушили очень быстро.