Красноярский суд оштрафовал авиакомпанию за задержку чартера в Тунис

В Красноярске суд оштрафовал авиакомпанию «АЗУР эйр» за задержку чартерного рейса из Екатеринбурга в Тунис на 8 часов.

Задержка, за которую оштрафовали перевозчика произошла в сентябре прошлого года. Рейс должен был вылететь 1 сентября в 22:20, но в действительности вылетел 2 сентября в 6:40. Причиной задержки стала техническая неисправность самолета. Было возбуждено дело об административном правонарушении. Так как компания «АЗУР эйр» зарегистрирована в Красноярске, расследованием занималась Енисейская транспортная прокуратура.

Так как рейс был задержан из-за поломки самолета, а не из-за метеоусловий, авиаперевозчик должен был своевременно предоставить резервное судно, заключил суд.

«Авиакомпания, не предприняв необходимых мер по резервированию достаточного количества воздушных судов, тем самым нарушила лицензионные требования осуществления деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом. И в итоге задержка авиарейса привела к нарушению прав пассажиров», - сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

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В ноябре 2016 года мировой судья в Красноярске постановил оштрафовать ООО «АЗУР эйр» на 100 тыс. рублей. Защитник авиакомпании дважды обжаловал судебное решение, считая, что законодательство не закрепляет обязанность перевозчика предоставлять резервное воздушное судно при задержке нерегулярного (чартерного) рейса. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные, и в апреле 2017 года оставил судебные постановления без изменения.

При этом краевой суд указал, что в соответствии с положениями Федеральных авиационных правил, эксплуатанты обязаны как для выполнения регулярных воздушных перевозок пассажиров, так и для выполнения нерегулярных (чартерных) перевозок резервировать достаточное число воздушных судов в целях исключения случаев задержки рейсов.