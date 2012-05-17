У средней красноярской семьи с ребенком насчитали 40 тысяч «свободных» рублей

По итогам минувшего года Красноярский край занял 16 место в рейтинге регионов по благосостоянию российских семей. Специалисты «РИА Рейтинг» посчитали, сколько свободных денег должно оставаться у семей после минимальных расходов, и обнародовали данные на сайте агентства.

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Согласно подсчетам, у красноярской семьи с двумя детьми после таких трат должно остаться 30 тыс. 438 рублей, а если в семье один ребенок — 41 тыс. 947 рублей. Отметим, Красноярский край вырос на одну позицию по сравнению с 2015 годом и оказался на 16 строчке рейтинга.

На первом месте рейтинга уже 6 лет подряд находится Ямало-Ненецкий автономный округ с суммами 103,5 тыс. и 119 тыс. рублей. На втором месте — Чукотский, где в 2016 году среднемесячный остаток среднестатистической семьи с двумя детьми составил 96,8 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Москва, где в среднестатистической семье с двумя детьми остается 81,4 тыс. рублей.

Еще в 5 российских регионах свободный остаток денег семьи со средним заработком работающих превышает 50 тысяч рублей: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Санкт-Петербург. А замыкает рейтинг Кабардино-Балкарская республика: там семьи с двумя детьми остаются в минусе (-1 тыс. 970 рублей), а семьи с одним ребенком имеют 9,5 тыс. рублей на свободные расходы.