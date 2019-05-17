Красноярца будут судить за убийство проститутки и ее «начальницы»

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о двойном убийстве, совершенном в декабре прошлого года.

Как установило следствие, вечером 3 декабря 27-летний житель Красноярска, употребив наркотики, решил воспользоваться услугами проститутки. Он нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг с фотографией девушки. Для встречи с ней он приехал в квартиру в мкрн Северный.

Там его действительно встретила 28-летняя проститутка, но она оказалась не той, что на картинке. Помимо нее в квартире находилась 34-летняя женщина, занимавшаяся приемом заказов от клиентов.

«Обвиняемый после нескольких неудачных попыток вступить в интимную связь, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных тем, что девушка оказалась не той, которую злоумышленник увидел на сайте, а также тем, что последняя не смогла удовлетворить его сексуальные потребности, решил убить ее», — сообщили в ГСУ СК РФ по краю.

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Преступник взял на кухне нож и нанес девушке не менее пяти смертельных ударов ножом. Затем он решил убить и администратора и нанес ей не менее 20 ножевых ударов. После этого злоумышленник забрал из квартиры мобильные телефоны, сломал их и выбросил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красноярский краевой суд для рассмотрения по существу. В соответствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление), преступнику грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.