Торчащая из детской площадки арматура возмутила жителей Лесосибирска (видео)

Опасные для жизни детей нарушения обнаружили жители Лесосибирска на новом футбольном поле. Фотографии 17 мая опубликовал в социальных сетях местный житель.

Фото, по словам автора, сделаны на детской площадке в поселка Новоенисейск, который входит в состав Лесосибирска. Мужчина рассказал, что в прошлом году открытие новой площадки показывали даже по телевидению, но уже в этом году на футбольной площадке стало опасно находиться.

«Понятно, что это не ЧП. Но очень не хотелось бы, чтобы это им стало. Ладно ворота на песке, до этого и без ворот играли. Но это-то не в какие ворота! Ладно с порванным мячом, но тут ноги, руки и, не дай бог, голова может быть порвана!» — написал житель.

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На записи видно, что небольшие металлические ворота закреплены арматурой, воткнутой в песок, причем торчат штыри из земли на десяток сантиметров.

Стоит отметить, что большинство комментаторов мужчину не поддержали, посоветовав ему самому починить тренажер, а не жаловаться.