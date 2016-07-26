Юристы, ученые и представители бизнеса за круглым столом обсудили экологию и право

12 мая в преддверии Петербургского международного юридического форума в Сибирском федеральном университете по инициативе компании «Норникель», Юридического института и сибирского офиса юридической компании «Пепеляев Групп» состоялся научно-практический круглый стол на тему «Правовое регулирование экологических аспектов деятельности организаций».

Интерес к событию проявили представители органов власти, юристы, студенты и магистранты вузов, а также ученые из смежных отраслей наук.

«Впервые мы проводим круглый стол не по инициативе института или Ассоциации юристов, а по инициативе сторонней организации, промышленного партнёра университета — ГМК „Норникель“. Другой особенностью этого круглого стола стала его тематика, которая фактически обозначена в уточненной миссии нашего университета — комплексном сопровождением рационального природопользования», — отметила директор Юридического института СФУ Ирина Шишко.

Предложения по уменьшению платы за негативное воздействие на окружающую среду озвучила заместитель начальника управления правовой экспертизы законопроектов правового департамента «Норникеля» Лидия Берназ. По мнению спикера, действующий механизм корректировки платы не стимулирует предприятия к инвестициям в сфере экологии. Для изменения ситуации необходимо разрешить зачитывать затраты на природоохранные мероприятия в пределах совокупной суммы платы по всем видам загрязнений.

Участники согласились с тезисом, что в самом юридическом термине «экологические платежи» содержится противоречие, так как подразумевает выдачу «индульгенции» на загрязнение окружающей среды, что не соответствует принципам социально-правового государства. Выходом в данной ситуации могло бы стать законодательно регламентированные выплаты в целевые фонды, задачей которых стали бы реальные шаги по компенсации ущерба окружающей природе.

По результатам обсуждения и выступлений участники круглого стола сформулировали свои выводы и предложения на тему регулирования экологических правоотношений.

Во-первых, систему мер государственного воздействия на экологическое поведение организаций необходимо совершенствовать. Это касается стимулирования природоохранных мероприятий без повышения размеров административных штрафов, которые не являются эффективной мерой воздействия.

Во-вторых, нынешнее экологическое законодательство необходимо привести в соответствие с международными нормами.

Наконец, эксперты отметили, что в нынешнем правовом регулировании экологических правоотношений отсутствует баланс административно-правовых и экономико-правовых механизмов.

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Прийти к «зеленым» технологиям, со слов представителя «Норникеля», можно путем модернизации производства.