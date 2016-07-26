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На КЭФ обсудили «зелёные» технологии в металлургии
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На КЭФ обсудили «зелёные» технологии в металлургии

20 апреля 12:55
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В рамках молодежной площадки на Красноярском экономическом форуме, который стартовал сегодня, представители металлургии обсудили возможность перехода на «зеленые» технологии.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных на пленарном заседании ответственно заявила: полностью «зеленой» металлургии сейчас не существует. Ее нет не только в России, но и мире. И скорее это миф.

«Зеленые» технологии в металлургии существуют. Мы будем к этому стремиться и потратим на это большие деньги, — сообщила Безденежных и привела цифры. — «Норникель» намерен потратить на экологические мероприятия 250 млрд рублей до 2023 года. Из них 200 млрд будут направлены на север Красноярского края«.

Прийти к «зеленым» технологиям, со слов представителя «Норникеля», можно путем модернизации производства. И здесь есть два пути — использовать зарубежные наработки и свои собственные.

«За 80 лет существования комбината мы имеем более 3500 собственных изобретений, получено около 1000 патентов. Более 2/3 этих изобретений было направлено на улучшение экологической обстановки. Конечно, программа импортозамещения — хорошая и правильная программа, но сейчас нам нужно брать технологии в том числе и из-за рубежа. Потому что бизнес всегда будет использовать технологии, которые более экологичны и целесообразны. Это нормальный рыночный механизм. Оставаться с экологическими проблемами один на один нельзя, нельзя использовать пылесос как в СССР — для распыления краски на стенах. Да, в России есть новые технологии, но следует признать, что они несколько отстали», — завершила свое выступления Безденежных и констатировала, что выгоднее тратить деньги на экологию сейчас, чем потом пожинать плачевные результаты.

Слева направо: председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных
Фото: пресс-служба «Норникеля»

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, тема экологии россиян волнует не сильно (один процент опрошенных включил проблему экологии в первую пятерку насущных трудностей).

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Губернатор края Виктор Толоконский скорректировал статистику, заявив, что проводи аналитики опрос здесь — результаты будут революционно другие. Он напомнил, сейчас в крае есть точки экологического напряжения, где нагрузку на экологию увеличивать запрещено — попросту там запрещено строить ни новый крупный завод, ни иное предприятие.

«Это закреплено в нашей стратегии, которая сейчас обсуждается. Край для человека, никаких компромиссов», — жестко заявил Толоконский.

Добавим, что до официального старта первого дня форума Виктор Толоконский с представителями крупнейших промышленных предприятий, которые работают в регионе, подписал специальную экологическую Хартию.

«Хартия — это заявление о понимании особого значения здоровой хорошей экологии; о том, что не должно быть дальше компромиссных подходов — мол, поступаться экологическими принципами надо для государства, для бизнеса. Все-таки мы развиваем свою страну для человека, и это базовый принцип нашего Красноярского края — край для человека».

Улучшение экологии Толоконский в ходе пленарного заседания назвал самым важным в нынешней повестке Красноярского края и призвал всех объединить усилия.

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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