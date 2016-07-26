На КЭФ обсудили «зелёные» технологии в металлургии

В рамках молодежной площадки на Красноярском экономическом форуме, который стартовал сегодня, представители металлургии обсудили возможность перехода на «зеленые» технологии.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных на пленарном заседании ответственно заявила: полностью «зеленой» металлургии сейчас не существует. Ее нет не только в России, но и мире. И скорее это миф.

«Зеленые» технологии в металлургии существуют. Мы будем к этому стремиться и потратим на это большие деньги, — сообщила Безденежных и привела цифры. — «Норникель» намерен потратить на экологические мероприятия 250 млрд рублей до 2023 года. Из них 200 млрд будут направлены на север Красноярского края«.

Прийти к «зеленым» технологиям, со слов представителя «Норникеля», можно путем модернизации производства. И здесь есть два пути — использовать зарубежные наработки и свои собственные.

«За 80 лет существования комбината мы имеем более 3500 собственных изобретений, получено около 1000 патентов. Более 2/3 этих изобретений было направлено на улучшение экологической обстановки. Конечно, программа импортозамещения — хорошая и правильная программа, но сейчас нам нужно брать технологии в том числе и из-за рубежа. Потому что бизнес всегда будет использовать технологии, которые более экологичны и целесообразны. Это нормальный рыночный механизм. Оставаться с экологическими проблемами один на один нельзя, нельзя использовать пылесос как в СССР — для распыления краски на стенах. Да, в России есть новые технологии, но следует признать, что они несколько отстали», — завершила свое выступления Безденежных и констатировала, что выгоднее тратить деньги на экологию сейчас, чем потом пожинать плачевные результаты.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, тема экологии россиян волнует не сильно (один процент опрошенных включил проблему экологии в первую пятерку насущных трудностей).

Материалы по теме Политэкология по-красноярски Кто и как борется с «черным небом» Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем! Как начался XIV Красноярский экономический форум

Губернатор края Виктор Толоконский скорректировал статистику, заявив, что проводи аналитики опрос здесь — результаты будут революционно другие. Он напомнил, сейчас в крае есть точки экологического напряжения, где нагрузку на экологию увеличивать запрещено — попросту там запрещено строить ни новый крупный завод, ни иное предприятие.

«Это закреплено в нашей стратегии, которая сейчас обсуждается. Край для человека, никаких компромиссов», — жестко заявил Толоконский.

Добавим, что до официального старта первого дня форума Виктор Толоконский с представителями крупнейших промышленных предприятий, которые работают в регионе, подписал специальную экологическую Хартию.

«Хартия — это заявление о понимании особого значения здоровой хорошей экологии; о том, что не должно быть дальше компромиссных подходов — мол, поступаться экологическими принципами надо для государства, для бизнеса. Все-таки мы развиваем свою страну для человека, и это базовый принцип нашего Красноярского края — край для человека».

Улучшение экологии Толоконский в ходе пленарного заседания назвал самым важным в нынешней повестке Красноярского края и призвал всех объединить усилия.