Пожилая автоледи сама сдалась полиции после ДТП со скорой

Дорожные полицейские привлекли к ответственности красноярскую автоледи, которая уехала с места ДТП с каретой скорой помощи.

Напомним, авария произошла 16 мая на пересечении ул. 9 Мая и пр. Комсомольский. Водитель Mazda решила не поворачивать на пр. Комсомольский, хотя и ехала в крайнем правом ряду, и врезалась в спецмашину, у которой не была включена световая сигнализация. Скорая поворачивала на проспект из второго ряда. Уличная камера запечатлела, как женщина-водитель легкового автомобиля разговаривала с водителем скорой, после чего уехала с места аварии. Интернет-пользователи предположили, что иномаркой управляла молодая и неопытная автоледи, но сегодня в пресс-службе полка ДПС рассказали, что водителем оказалась 59-летняя женщина.

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Она сама явилась в полицию и заявила о своем проступке, однако не объяснила его мотивы.

«Сотрудники розыска полка ДПС установили личность автомобилистки и привлекли ее к ответственности за невыполнение обязанностей при ДТП (штраф 1 тыс. рублей), а также за отсутствие полиса ОСАГО. Виновность водителей в данном происшествии будет определена на административной комиссии по разбору ДТП», — рассказали в полиции.