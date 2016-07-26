Автоледи покинула место ДТП с подрезавшей ее скорой и вызвала споры (видео)

Незначительная авария с участием Mazda Demio и кареты скорой помощи в Красноярске вызвала бурное обсуждение в соцсети.

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке ул. 9 Мая и пр. Комсомольский — водитель Mazda решила не поворачивать на пр. Комсомольский, хотя и ехала в крайнем правом ряду, и допустила столкновение с машиной скорой помощи. У спецмашины не была включена световая сигнализация, поворачивала на проспект Комсомольский из второго справа ряду. На видео с камеры наблюдения видно, что женщина-водитель легкового автомобиля пытается что-то доказать водителю скорой помощи активно жестикулируя, осматривает свой автомобиль на предмет повреждений, а затем садиться за руль и покидает место аварии.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в результате ДТП никто не пострадал, но они ищут участницу на иномарке — она покинула место происшествия, и теперь ее ждет наказание.

Материалы по теме Виновника страшного ДТП на Шахтеров доставили в СИЗО

Случившееся насмешило красноярцев: «Они ей сказали: ты виновата, а она им: окей — и уехала». Комментаторы также сошлись во мнении, что в данной ситуации водитель скорой помощи не должен был пытаться повернуть с ряда, по которому должен был проехать прямо. При этом у него не были включены проблесковые маяки и звуковой сигнал, что могло бы оправдать нарушение правил.