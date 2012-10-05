«Всего ребенка мне испугал»: полицейские показали задержание автоледи без шин (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС обнародовали запись задержания пьяной женщины на машине со спущенными колесами.

Напомним, вчера появилась информация, что на ул. Калинина задержали 43-летнюю женщину-водителя Toyota Gaia с признаками алкогольного опьянения. Автомобиль женщины привлек внимание красноярцев спущенными шинами. Женщина от освидетельствования отказалась.

Сегодня полицейские показали, в каком состоянии она находилась в момент задержания. Полицейским пришлось несколько раз объяснять ей, что она подвергнута административному задержанию, что было озвучено на камеру. В машине у автоледи в этот момент находился ребенок. Женщина заявила полицейским, что они испугали ребенка, и потребовала возможности уехать с ним на автобусе.

«Отпусти меня с ребенком домой. Я пойду на остановку. Ты мне всего ребенка уже испугал! Ты посмотри что ты делаешь!» — кричала водительница.

После просьбы предоставить инспектору ДПС документ, удостоверяющий личность, женщина сообщила, что никакие документы ему в руки не даст, а паспорта у нее вообще нет: «Ага, сейчас, что тебе еще достать? У меня нет паспорта, я его нигде не получала. Я вам его не дам в руки и вообще ничего не дам в руки!»

За отказ от освидетельствования ей грозит лишение прав на срок до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Ее автомобиль с улицы эвакуировали, а саму ее — доставили в полицию. «Инспекторами по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении ее к ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе.

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Добавим, все праздничные дни экипажи полка ДПС дежурили на выездах из Красноярска, местах массового отдыха горожан, а также подъездах к дачным массивам. В ночное время на территории краевого центра прошли тотальные проверки автолюбителей на трезвость с перекрытием проезжей части. Сотрудники полка ДПС задержали 104 нетрезвых водителя. 17 задержанных нарушителей совершили данное правонарушение повторно, им грозит уголовная ответственность.