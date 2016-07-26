По центру Красноярска проедет масштабный велопарад

28 мая в краевом центре состоится масштабная акция за безопасность на дорогах и развитие велоинфраструктуры — красноярский II велопарад, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии.

Праздник велодвижения в Красноярске начнётся на площади Мира с 9:00. Здесь будут работать сцена и фотозона. В 10:00 будет дан старт велопараду, который пройдет по маршруту: площадь Мира (Триумфальная арка) — проспект Мира — площадь Революции (проезд перед филиалом ОАО РЖД) — ул. Карла Маркса — площадь Революции (проезд перед Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края) — проспект Мира — площадь Мира (БКЗ). Так участники велопарада вернутся на площадь Мира, где продолжится праздничная программа.

Общая протяжённость маршрута составляет порядка 5,5 километров. Принять участие в велопараде могут все желающие.

В преддверии масштабной велоакции организаторы объявили сразу два конкурса для участников: конкурс на самый яркий образ и конкурс на самое необычное велотранспортное средство. Регистрация на участие в конкурсах будет проходить в день мероприятия с 9:00 до 9:50 возле сцены. Жюри конкурса по итогам велопарада определит победителей и наградит их подарками от партнёров праздника.

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Отметим, что 28 мая по всей России пройдёт единый день велопарадов в поддержку велокультуры.

Добавим, за несколько дней до парада, 19 мая, в состоится традиционная акция «На работу на велосипеде». Участникам предлагается воспользоваться велотранспортом для поездки на работу. Цель — показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Регистрация участников по городам проходит на сайте акции.