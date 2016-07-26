В нападении на красноярскую школьницу не увидели похищения

Дело о нападении на 10-летнюю девочку в Красноярске вернули участковому: в Следственном комитете не усмотрели признаков похищения ребенка.

Напомним, вчера жительница Красноярска рассказала о том, что ее 10-летнюю дочь едва не «похитили» мама и бабушка одноклассницы девочки: две женщины пытались насильно посадить ребенка в машину, при этом матерились и угрожали ей. При помощи прохожих девочке удалось отбиться.

Мать пострадавшей от нападения школьницы посчитала, что в полиции этому делу не придают должного значения, и накануне обратилась с заявлением в Следственный комитет. Сегодня стало известно, что там материалы о похищении не приняли и вернули участковому.

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«Материалы проверки поступали к нам, но руководитель следственного отдела не увидел состава преступления, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Ольга Шаманская. — Сейчас мы в ситуации разбираемся. Может быть, все-таки мы будем проводить эту проверку».

Заявительница намерена добиваться, чтобы дело рассматривали в СК как попытку похищения ребенка: «Мой адвокат говорит, что это уголовное преступление, этим должен заниматься следственный комитет или уголовная полиция, а никак не участковый. Если завтра-послезавтра не начнутся никакие действия, я собираюсь писать в прокуратуру, обращаться к высоким начальникам, депутатам и так далее».