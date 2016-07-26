«Мою дочь запихали в машину»: школьная ссора закончилась нападением на ребенка

Жительница Красноярска рассказала о том, что ее 10-летнюю дочь «пытались похитить» родственники одноклассницы девочки.

По словам красноярки Елены, в прошлый четверг, 11 мая, около 17:30 в мкрн Пашенный две женщины пытались насильно посадить ее дочь в машину, при этом матерились и угрожали ей. При помощи прохожих девочке удалось отбиться. В тот же день мать девочки обратилась с заявлением в полицию — факт обращения в ведомстве подтверждают.

Елена считает, что одна из напавших на ее дочь женщин — мать одноклассницы девочки, а сам конфликт начался со ссоры бывших подруг.

«Девочки дружили на протяжении года. Около месяца назад они поссорились. Я и сама настаивала, чтобы они больше не общались. Мы поговорили с ее мамой, я ей сказала: „Держите, пожалуйста, вашу девочку подальше“. Тогда мать начала рассказывать невероятные истории из разряда „ваша дочь мне чуть дом не сожгла“. Это тогда не было конфликтом, просто решили, что будем держаться друг от друга подальше», — заявляет красноярка.

Однако дочь Елены, со слов ее матери, продолжала получать оскорбительные сообщения. В четверг девочка собиралась пожаловаться классному руководителю и сообщила об этом одноклассникам. Об этом якобы и узнала родительница второй девочки.

«Вечером мне позвонила моя дочь и сообщила о том, что ее пытались похитить, пихали в машину. Она была в истерике. Потом трубку взяла незнакомая женщина, которая сказала, что моего ребенка запихали в машину, и они, свидетели, остановили эту машину и вытащили ребенка», — сообщила Елена.

«Позднее на мой вопрос („похитительницам“), какое право они имели трогать моего ребенка, они сказали: „А что такого?“», — добавила она.

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По словам красноярки, ее дочь все еще не может прийти в себя после произошедшего: «Ребенок по-прежнему в истерике, у нее психоз, а сейчас окончание учебного года. Ее отводят в школу взрослые, провожают социальный педагог или классный руководитель».

При этом женщина отмечает, что в полиции этому делу, на ее взгляд, не придали должного значения. Поэтому сегодня она планирует написать заявление в Следственный комитет.

В пресс-службе МУ МВД «Красноярское» Newslab.ru в свою очередь заверили, что проверка по этому обращению идет: «Все участники опрошены, устанавливаются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение с установленный законом срок».