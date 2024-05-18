После шумихи в соцсетях клумбу с тюльпанами освободили от сетки

В сквере Советского района Красноярска с клумбы тюльпанов сняли антивандальную сетку. Напомним, о странном способе защиты клумбы на ул. Батурина, в «Сквере строителей», стало известно на этой неделе, когда жительница города опубликовала в соцсетях соответствующие фотографии. На снимках было видно, что клумбы с тюльпанами ограждены металлическими конструкциями и закрыты сеткой.

Горожане и жители соседних домов предположили, что такие меры приняли, чтобы уберечь клумбы от вандалов, мужчин-романтиков и запасливых бабушек, которые тоже посягали на цветы.

Накануне стало известно, что сетку с клумбы убрали. Та же красноярка рассказала, что 17 мая встретила в сквере мужчину, который заявил ей, что он оператор и хотел снять на видео для Москвы необычную клумбу, но «решетки» на месте не оказалось.

В фирме «Сибиряк», которая обслуживает эти газоны и офис которой находится рядом со сквером, Newslab.ru пояснили, что эта конструкция изначально была временной. Строители уверяют, что не планировали оставлять ее на клумбе до конца лета.