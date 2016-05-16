«Много романтиков рядом живет»: красноярцы удивились цветам в клетках

В сквере Советского района Красноярска тюльпаны закрыли антивандальной сеткой. О странной клумбе в социальных сетях вчера, 15 мая, рассказала одна из жительниц.

Женщина опубликовала на своей странице в Facebook несколько фотографий, на которых видно, что клумбы с тюльпанами ограждены металлическими конструкциями и закрыты сеткой. Судя по снимкам — газоны расположены на ул. Батурина, в сквере «Строителей». Сама женщина предположила, что сделано это для того, чтобы клумбы уберечь от вандалов и пояснила: попытки украсть цветы в этом районе не редкость.

«В прошлом году видела поздно вечером бабулю, которая выкапывала цветы с клумбы, на мой вопрос „Зачем?“, была послана. На следующий день бабуля у „Командора“ их продавала», — рассказала она.

В качестве второй причины такого «заключения» для цветов горожане назвали «романтиков» — мужчин, у которых нет денег на цветы, но подарить их девушке хочется.

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В администрации Советского района сослались на то, что газоны обслуживает фирма «Сибиряк», офис которой находится совсем рядом со сквером. Однако также подтвердили, что причина такой защиты — вандальные посягательства.

В компании «Сибиряк» получить комментарий не удалось.