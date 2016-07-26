Двое детей заблудились в холодном лесу во время велопрогулки

В Красноярском крае полицейские вернули родителям детей 7 и 8 лет, которые заблудились в лесу. Инцидент произошел накануне в Иланском района, дети сбились с намеченного маршрута и провели в лесу около 2 часов.

Тревогу забила мать одного из мальчиков. Она сообщила полицейским, что ее сын и его друг отправились на велосипедах к озеру, где рыбачил ее муж, но не добрались до места встречи и домой не вернулись.

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К поискам детей приступили полицейские, местные жители и дружинники. Они прочесывали лесной массив, где в итоге и нашли детей.

«В 10 км от Иланского детей обнаружили сотрудники уголовного розыска. Полицейские дали детям теплые вещи, обогрели и на руках вынесли к поселку. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, вчера вечером на востоке края прошел сильный снегопад.