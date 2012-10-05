Пропавшего школьника из Минусинска нашли

В Минусинске нашли пропавшего вчера днем 10-летнего школьника, сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей». Информацию позднее подтвердили и в полиции.

Напомним, 4 мая около 13 часов мальчик вышел из школы и направился к автобусной остановке. В это время ему на сотовый телефон позвонил отец и спросил о его планах. После этого ребенок домой не приехал, а его телефон стал недоступен. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. В поиске ребенка участвовали полиция, следователи, казаки и волонтеры.

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Стражи порядка установили, что ребенок всю ночь гулял. Он вернулся домой самостоятельно, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьей, устанавливая причины и обстоятельства ухода малолетнего.