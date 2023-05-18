Миграционный прирост в Красноярском крае вырос почти в 2 раза

Статистики обнародовали новые данные за 2016 год о демографии Красноярского края и рассказали об основных тенденциях. На начало года численность постоянного населения края составила 2 875 301 человек, из них 2 220 078 человек (77,2 %) жили в городах. За год численность постоянного населения увеличилась на 8 811 человек, в том числе за счет естественного прироста — на 3 983 человека, миграционного — на 4 828 человек.

В 2016 году в крае родилось 39 828 человек, что на 1 358 человек меньше, чем в предыдущем году. Умерло в Красноярском крае в прошлом году 35 845 человек, что на 377 человек меньше, чем в 2015 году. Основными причинами смертности оставались болезни системы кровообращения (46,7 % всех случаев смертей), новообразования (19,3 %) и внешние причины (12,2 %).

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«Миграционный прирост населения края за 2016 год сложился почти в 1,8 раза больше, чем за 2015 год. При этом отмечалось увеличение миграционного прироста в обмене со странами вне СНГ в связи с увеличением численности прибывших граждан из Китая (число прибывших — 890 человек) и Корейской Народно-Демократической Республики (635 человек), а также сокращение миграционного оттока из края в другие регионы России (на 27,4 %). Миграционный прирост населения в 2016 году зафиксирован в 7 городских округах (из них наибольший — в Красноярске и Сосновоборске — 10 719 человек и 839 человек соответственно) и 9 муниципальных районах (из них наибольший — в Березовском районе — 763 человека)», — рассказали в Красстате.

Всего число прибывших в Красноярский край в 2016 году составило 52 930 человек, выбывших — 48 102 человека (по сравнению с предыдущим годом больше на 4 460 человек и на 2 385 человек соответственно). Из других регионов России в край прибыло 38 459 мигрантов, больше всего — из регионов Сибири. За этот же период из Красноярского края в другие регионы России выехало 41 265 человек.