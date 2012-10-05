«Чудом спаслись»: лодку рыбаков захлестнуло водой посреди реки

За сутки сотрудники учреждения «Спасатель» в Красноярском крае выручали неудачливых рыбаков и спасали беспомощных животных.

Вчера, 17 мая, спасателям пришлось эвакуировать с острова в Краснотуранском районе едва не погибших во время рыбалки двух мужчин. Как рассказали в краевом учреждении, мужчины выехали водохранилище на моторной лодке, не узнав перед этим прогноз погоды. Когда поднялся шквалистый ветер, у лодки заглох двигатель — его залило волнами, и люди с трудом сумели добраться до острова. Мужчины вымокли и замерзли, но сумели по телефону вызвать спасателей, которые эвакуировали их до подразделения.

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В Канске же к спасателям обратился хозяин собаки, которая упала в подвал частного дома. Самостоятельно вытащить ее мужчина не мог и вынужден был просить о помощи. К обессиленному животному спустились спасатели и, успокоив его, вытащили на поверхность. В этот же день помощь в Красноярске потребовалась перепуганной кошке — собаки загнали ее на дерево на уровень 3 этажа, а спасатели — спасли.