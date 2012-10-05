Храбрый очевидец спас провалившегося под лед Енисея рыбака

Вчера в селе Туруханск под лед Енисея провалился рыбак. Очевидец при помощи полицейских и спасателей сумел спасти человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина рыбачил на льду вблизи пристани. Когда он провалился под лед, первым ему на помощь пришел очевидец — 38-летний Александр Мирошников. Он добрался до утопающего и обвязал его веревкой.

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Затем на место прибыли полицейские и спасатели — они помогли вытащить рыбака на берег и передали его медикам. Жизни и здоровью потерпевшего сейчас ничего не угрожает.

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